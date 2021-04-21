В несанкционированной акции в центре Петербурга участвуют 4,5 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Участниками несанкционированной акции, которая проходит в центре Санкт-Петербурга, стали 4,5 тыс. человек. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области во взаимодействии с представителями других правоохранительных структур обеспечивают охрану общественного порядка в центральной части Санкт-Петербурга, где группой граждан предпринята попытка проведения несанкционированного публичного мероприятия. По данным на 20:30 21 апреля 2021 года, в мероприятии принимает участие около 4,5 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Как отметили в главке, полицейские разъясняют собравшимся, что их акция не согласована в установленном порядке с органами власти, и предупреждают о предусмотренной законодательством ответственности за нарушения правопорядка.

Как пояснили ТАСС в городском комитете по законности и правопорядку, в соответствии с постановлением городского правительства "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" по 15 мая запрещено проведение публичных мероприятий, а также посещение гражданами указанных мероприятий.