Около 3,5 тыс. человек приняли участие в несанкционированных акциях в 27 городах РФ

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Почти 3,5 тыс. человек приняли участие в несанкционированных акциях в 27 городах России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

Так, по данным ведомства, в несанкционированных акциях в 27 городах России, таких как Барнаул, Кызыл, Тюмень, Петрозаводск, Ухта, Псков, Мурманск, Омск, Вологда, Владивосток, приняли участие около 3,5 тыс. человек.

По данным МВД, в Барнауле приняли участие 150 человек, в Кызыле - 2, Тюмени - 50, Петрозаводске - 100, Воркуте - 0, Ухте - 9, Пскове - 20, Великом Новгороде - 0, Мурманске - 100, Вологде - 30, Череповце - 15, Омске - 900, Томске - 130, Улан-Удэ - 40, Горно-Алтайске - 3, Новосибирске - 1000, Ангарске - 45, Братске - 28, Иркутске - 500, Благовещенске - 15, Чите - 67, Комсомольске-на-Амуре - 3, Хабаровске - 200, Владивостоке - 350, Южно-Сахалинске - 80, Магадане - 40, Петропавловске-Камчатском - 30.

Ранее пресс-служба ГУ МВД по Москве сообщала, что в несанкционированной акции в центре Москвы принимают участие около 6 тыс. человек. По информации ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в центре Петербурга в несанкционированной акции участвуют 4,5 тыс. человек.