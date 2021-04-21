Участниками несогласованной акции в Нижнем Новгороде стали до 500 человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 апреля. /ТАСС/. Несогласованная акция в центре Нижнего Новгорода, по предварительным данным, собрала до 500 человек, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"По предварительным данным, в несогласованной акции в центре Нижнего Новгорода 21 апреля приняли участие не более 500 человек", - сказала собеседница агентства.

Октябрьская площадь, где собрались участники, расположена недалеко от Нижегородского кремля. Не нарушая правил дорожного движения, по центральным улицам они направились к набережной Федоровского, а затем - к улице Большая Покровская. Акция продлилась около двух с половиной часов. Как передает корреспондент ТАСС, полицейские никого не задержали.