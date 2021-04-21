Незаконная акция в центре Москвы завершилась без массовых задержаний

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Несогласованная акция завершилась в Москве, передают корреспонденты ТАСС.

Все улицы, где собирались протестующие, сейчас освободили от собравшихся, остаются лишь разрозненные небольшие группы численностью до 30 человек, которые бродят по центру города. Пока усиленные наряды полиции и Росгвардии остаются в районе Лубянской, Трубной и Пушкинской площадей, между которыми перемещались протестующие, время от времени перекрывая движение автотранспорта.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве, всего на несанкционированную акцию пришли около 6 тыс. человек. Как передавали корреспонденты ТАСС, массовых задержаний не было. По данным ОНК, задержаны 20 человек, практически всех отпустили.

В полиции сообщили, что на акции был задержан 15-летний подросток, который при себе имел саперную лопату. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, мальчик состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

На акцию пришла супруга осужденного Алексея Навального Юлия, а также рэп-исполнители Влади, Noize, Oxxxymiron и Face.