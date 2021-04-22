Студенты вернутся в аудитории университетов Сирии 25 апреля

БЕЙРУТ, 22 апреля. /ТАСС/. Сирийские власти приняли в среду решение возобновить с 25 апреля занятия в государственных и частных вузах, которые были прерваны 5 апреля из-за угрозы заражения коронавирусом. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на распоряжение министерства высшего образования арабской республики.

"Сирийские студенты вернутся в аудитории университетов в воскресенье 25 апреля, - указывается в документе. - Профессорско-преподавательскому составу дано указание начать подготовку к экзаменационной сессии, которая пройдет с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм".

Занятия в школах, техникумах и вузах были прекращены 5 апреля по причине роста числа инфицированных среди преподавателей. По словам главы Минвуза Бассама Ибрагима, учебный процесс продолжался в дистанционном режиме.

На сокращенный график работы в соответствии с решением правительства перешли также сирийские министерства и ведомства. По причине усиления карантинных мер в связи пандемией штат работников в госучреждениях, обсуживающих граждан, а также в судебных инстанциях и органах социального обеспечения был сокращен на 50%.

Согласно статистике Минздрава, за сутки коронавирус был выявлен у 151 сирийца. Наибольшее число заразившихся зафиксировано в Дамаске и его окрестностях - 64 человека, в Латакии - 35, в Алеппо - 25, в Хаме - 9, в Тартусе - 9, в Дераа - 7, в Ракке - 2. Всего с 22 марта 2020 года в стране было выявлено 21 584 случая заражения коронавирусом, от инфекции вылечились 15 216 граждан, а число смертельных исходов составило 1 483.