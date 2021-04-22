Почти всех задержанных на акции в Москве отпустили без составления протоколов

МОСКВА, 22 апреля./ТАСС/. Большая часть задержанных в ходе несанкционированной акции протеста в центре Москвы отпущены из отделов полиции без составления протоколов. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Николай Зуев.

"Массовых задержаний на акции не было. Мы проверили отделы полиции - там порядка 20 доставленных. Большинство людей отпускали сразу без составления протоколов", - сказал он.

Как сообщили в Главном управлении МВД по Москве, в несанкционированной акции принимали участие около 6 тыс. человек. Среди задержанных - 15-летний подросток, который при себе имел саперную лопату. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, мальчик состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Как передавали корреспонденты ТАСС, полиция задерживала только самых активных участников несогласованной акции. Участники акции устроили несколько стычек с правоохранителями, бросили несколько куриных яиц в автобус Мосгортранса.