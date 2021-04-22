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Пандемия COVID-19

СМИ: в крупнейших городах Японии вновь введут режим ЧС из-за коронавируса

Большую обеспокоенность у местных властей вызывают предстоящие майские праздники и связанные с ними риски новых вспышек COVID-19

ТОКИО, 22 апреля. /ТАСС/. Правительство Японии во главе с премьер-министром Ёсихидэ Сугой приняло решение вновь ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в префектурах Токио, Осака, Киото и Хёго из-за ухудшения ситуации с распространением нового коронавируса. Об этом в четверг сообщило японское общественное телевидение.

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По его данным, официально о соответствующем решении будет объявлено в пятницу. Отмечается, что большую обеспокоенность у местных властей вызывают предстоящие майские праздники и связанные с ними риски новых вспышек вызываемого коронавирусом заболевания в крупнейших регионах страны.

Японские власти вводили режим ЧС в ряде регионов 7 января. Дольше всего (до 22 марта) он продлился в Токио и прилегающих префектурах Канагава, Сайтама, Тиба. Однако практически сразу после его отмены тенденция к росту числа заразившихся возобновилась. По последним данным, общее число случаев инфицирования в Японии к настоящему времени превысило 548 тыс., более 9,7 тыс. человек умерли.

Теги
ЯпонияПандемия COVID-19
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