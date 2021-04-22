Авиакомпанию "Ангара" оштрафовали за задержку рейса, связанную с губернатором Забайкалья

ЧИТА, 22 апреля. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю оштрафовало на 20 тыс. рублей авиакомпанию "Ангара" за шестичасовую задержку рейса Чита - Чара в ноябре 2020 года, сообщила в четверг пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Как ранее выяснила рабочая группа при краевом правительстве, представитель "Ангары" 20 ноября высадил пассажиров рейсового самолета и разместил в нем главу Забайкалья Александра Осипова и сопровождающую его делегацию. Причиной стала поломка судна, на котором должен был лететь губернатор. При этом комиссия не нашла подтверждения, что на решение авиакомпании повлияли чиновники.

"В ноябре 2020 года в аэропорту Чита по решению руководителя авиапредприятия "Ангара" допущена задержка, свыше 6 часов, регулярного авиарейса по маршруту Чита - Чара. Тем самым были нарушены права 43 пассажиров на своевременное оказание услуг по перевозке воздушным транспортом в сроки, указанные в билете. Авиакомпания "Ангара" привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Дело об административном правонарушении было возбуждено по ч. 1 ст. 14.4. КоАП РФ ("Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок оказания услуг").