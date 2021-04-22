Более 80% средств размещения в Ростовской области участвуют в программе кешбэка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 апреля. /ТАСС/. Более 80% коллективных средств размещения в Ростовской области, которые имеют классификацию и представлены на онлайн-платформах и агрегаторах, принимают участие в программе туристического кешбэка. Об этом сообщила ТАСС директор агентства по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области Татьяна Горяйнова.

Президент РФ Владимир Путин, выступая в среду с посланием Федеральному собранию, предложил продлить до конца года программу поддержки внутреннего туризма с 20-процентным возвратом средств на туристические путевки.

"Сегодня в ней участвуют более 80% коллективных средств размещения, расположенных на территории Ростовской области и имеющих классификацию, при этом многие из них широко представлены на онлайн-платформах и агрегаторах", - сказала Горяйнова.

Руководитель агентства отметила, что для Ростовской области это дополнительный положительный инструмент продвижения региональных турпродуктов. "Если программа будет продлена до конца года, как сказал президент, то для субъектов туриндустрии Ростовской области это, безусловно, дополнительный положительный инструмент для продвижения своих региональных турпродуктов", - отметила Горяйнова.

Продажи туров с кешбэком за отдых в России возобновились 18 марта и продлятся до 15 июня. Отправиться в путешествие можно до 30 июня. Приобрести можно как пакетный тур, так и только проживание или круиз. Кешбэк составляет 20% от стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей. Оплатить путешествие необходимо онлайн картой "Мир", зарегистрированной в программе лояльности этой платежной системы. Возврат части средств осуществляется автоматически на эту карту в течение пяти дней.

По данным Ростуризма программой стимулирования внутренних туристических поездок (туристический кешбэк) с момента запуска в августе 2020 года воспользовались более 1 млн россиян, туристам вернулось почти 4 млрд рублей.