Индия установила антирекорд по росту заражений коронавирусом за сутки

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 апреля. /ТАСС/. Число выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось в Индии за минувшие сутки на 314 835 и достигло 15 930 965. Как сообщило в четверг индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи на своем сайте , число летальных исходов, связанных с инфекцией, возросло за сутки на 2 104 и составило 184 657.

Суточный скачок заболевания, зафиксированный в Индии, стал самым большим за всю историю пандемии в мире. Как указывает информационное агентство Reuters, ранее такое количество заболевших за день официально еще нигде не фиксировалось.

Ежедневно с 15 апреля в Индии регистрируется свыше 200 тыс. новых инфицированных. Вторая волна коронавирусной инфекции в стране еще не достигла пика, и эксперты не готовы высказывать предположения, когда рост заболеваемости снизится. Как сказал в среду корреспонденту ТАСС на условиях анонимности делийский специалист по легочным заболеваниям, он не исключает, что уже на следующей неделе суточное число заразившихся в стране может превысить полмиллиона.

Больше всего заразившихся за сутки отмечено в штате Махараштра (67 468 выявленных инфицированных), штате Уттар-Прадеш (33 106), национальном столичном округе Дели (24 638), штате Карнатака (23 558) и штате Керала (22 414). Штат Махараштра сообщил и о самом высоком за сутки количестве смертей, связанных с коронавирусной инфекцией - 568. Индия делится на 28 штатов и 8 союзных территорий (Дели имеет статус союзной территории).

Число выздоровевших увеличилось в Индии за сутки на 178 841 и достигло 13 454 880. На лечении находятся 2 291 428 пациентов, что на 133 890 больше, чем сутками ранее. Прививку от коронавирусной инфекции в Индии за последние 24 часа сделали 2 211 334 человека, общее число привитых граждан составило 132 330 644.

Индия сталкивается с одной из крупнейших проблем в области здравоохранения за последние десятилетия, указывают власти. Отмечается нехватка медицинского кислорода, больничных коек и противовирусных препаратов, прежде всего препарата ремдесивир, который используется при лечении коронавирусной инфекции.