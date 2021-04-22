Россияне назвали роман "Лолита" одним из самых переоцененных произведений

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Книжный сервис MyBook выяснил, какие книги россияне считают самыми переоцененными. Первую пятерку возглавила "Лолита" Владимира Набокова. Об этом говорится в исследовании сервиса, поступившем в ТАСС.

"Более 94% респондентов указали, что регулярно сталкиваются с незаслуженно популярными книгами. 75% уверены, что современные авторы гораздо более перехвалены, чем классики. Наиболее переоцененными книгами россияне считают "Лолиту" Набокова, "Над пропастью во ржи" Джерома Дэвида Сэлинджера и "Пятьдесят оттенков серого" Э. Л. Джеймс", - говорят авторы исследования, в котором приняли участие более 3 тыс. человек.

Среди отечественной классики самой переоцененной книгой россияне назвали роман "Лолита" (33%), который признается литературными критиками одной из самых выдающихся книг XX века. На втором месте - "Война и мир" Льва Толстого (21,9%), на третьем - "Архипелаг ГУЛАГ" Александра Солженицына (14%). Замыкают пятерку "Анна Каренина" Толстого (11%) и "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова (10,4%).

Среди иностранных произведений лидирует роман "Над пропастью во ржи" (35%), за ним следует Айн Рэнд и книга "Атлант расправил плечи" (17,1%) и "Очерки по психологии сексуальности" Зигмунда Фрейда (15,3%). На четвертом месте повесть Рэя Брэдбери "Вино из одуванчиков" (15%), на пятом - "Ромео и Джульетта" Уильяма Шекспира (13,6%).

Незаслуженной популярностью, по мнению респондентов, также пользуется роман "Пятьдесят оттенков серого" Э. Л. Джеймс.

В числе основных причин, которые способствуют спорной славе, россияне назвали популярность произведений в соцсетях (67,3%), грамотный подход к продвижению (59%), а также значимость и вес имени автора в читательской среде (46%).