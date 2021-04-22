Турция вводит трехдневный комендантский час

АНКАРА, 22 апреля. /ТАСС/. Власти Турции ввели трехдневный комендантский час с 23 апреля в связи с тем, что на пятницу приходится День национальной независимости и детей.

"В связи с тем, что 23 апреля отмечается государственный праздник - День национальной независимости и детей - на этой неделе комендантский час будет действовать с 19:00 22 апреля и закончится в 05:00 26 апреля", - отмечается в распространенном в четверг циркуляре МВД Турции.

Отмечается, что во время комендантского часа жители Турции (граждане республики и лица с видом на жительство) могут выходить на улицу только для посещения ближайших продуктовых магазинов и аптек в период с 10:00 до 17:00, а также для походов к врачам и для выгула домашних животных.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта прошлого года у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 4,446 млн, умерли 36 975 человек, выздоровели 3,844 млн пациентов.