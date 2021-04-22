{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Турция вводит трехдневный комендантский час

Это связано с празднованием Дня национальной независимости и детей

АНКАРА, 22 апреля. /ТАСС/. Власти Турции ввели трехдневный комендантский час с 23 апреля в связи с тем, что на пятницу приходится День национальной независимости и детей.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В связи с тем, что 23 апреля отмечается государственный праздник - День национальной независимости и детей - на этой неделе комендантский час будет действовать с 19:00 22 апреля и закончится в 05:00 26 апреля", - отмечается в распространенном в четверг циркуляре МВД Турции.

Отмечается, что во время комендантского часа жители Турции (граждане республики и лица с видом на жительство) могут выходить на улицу только для посещения ближайших продуктовых магазинов и аптек в период с 10:00 до 17:00, а также для походов к врачам и для выгула домашних животных.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта прошлого года у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 4,446 млн, умерли 36 975 человек, выздоровели 3,844 млн пациентов.

Теги
ТурцияПандемия COVID-19
Песков не стал оценивать прошедшие 21 апреля несанкционированные акции протеста
По мнению представителя Кремля, это, скорее, "тема для оценки органов охраны правопорядка"
Читать полностью