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Мосгорсуд 26 апреля проверит законность избрания меры пресечения редакторам журнала DOXA

До 14 июня фигурантам дела запрещено покидать помещение с 00:00 до 23:59, использовать средства связи и общаться с кем-либо, кроме родственников и следователя

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд 26 апреля рассмотрит жалобы троих редакторов независимого студенческого журнала DOXA на избрание им меры пресечения в виде запрета определенных действий по делу о вовлечении несовершеннолетних в опасные действия. Об этом ТАСС сообщили в Басманном суде Москвы.

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"Рассмотрение апелляционных жалоб стороны защиты на избрание меры пресечения в отношении Метелкина Владимира, Тышкевич Наталии и Арамяна Армена назначены к рассмотрению в Московском городском суде на 26 апреля", - сказала собеседница агентства.

Она также уточнила, что четвертая фигурантка дела - Анна Гутникова - постановление суда не обжаловала.

Мера пресечения фигурантам избрана до 14 июня. Согласно решению суда, им запрещено покидать помещение с 00:00 до 23:59, использовать средства связи и общаться с кем-либо, кроме родственников и следователя.

Всем фигурантам предъявлено обвинение по ст. 151.2 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего"). Вину все четверо не признают. Они проходят по одному делу с главой штаба Алексея Навального Леонидом Волковым. По этому делу в течение февраля и в марте велись допросы несовершеннолетних участников несогласованных акций в Москве, Петербурге, Самаре, Архангельске, Тобольске и других городах.

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