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Мавзолей Ленина закроют на три недели

Речь идет о временном отрезке с 23 апреля по 14 мая

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Федеральная служба охраны (ФСО) закроет для посетителей Мавзолей Ленина на три недели из-за подготовки к Дню Победы.

"В связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены с 23 апреля по 14 мая 2021 года осуществляться не будет", - сообщили ТАСС в четверг в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО.

Мавзолей был открыт для посетителей с 17 апреля после профилактических работ, длившихся месяц.

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