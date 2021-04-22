Мавзолей Ленина закроют на три недели

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Федеральная служба охраны (ФСО) закроет для посетителей Мавзолей Ленина на три недели из-за подготовки к Дню Победы.

"В связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены с 23 апреля по 14 мая 2021 года осуществляться не будет", - сообщили ТАСС в четверг в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО.

Мавзолей был открыт для посетителей с 17 апреля после профилактических работ, длившихся месяц.