Коэффициент распространения коронавируса в России остался на уровне 0,95

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в четверг остался на уровне 0,95. В Москве показатель немного вырос и составил 0,9, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Впервые с 13 апреля ни в одном из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся коэффициент не превысил единицу. В Подмосковье он равен ровно 1, в Красноярском крае - 0,99, в Ростовской области и Санкт-Петербурге - 0,98, в Воронежской области - 0,97, в Архангельской области - 0,96, в Иркутской - 0,95, в Свердловской - 0,91. В Нижегородской области, как и в Москве, показатель равен 0,9.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.