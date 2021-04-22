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Более 4,2 тыс. человек написали Всеобщий музыкальный диктант на "отлично"

Международная просветительская акция прошла 11 апреля на 230 площадках

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Свыше 4,2 тыс. человек, написавших Всеобщий музыкальный диктант, получили оценку "отлично" за свои работы. Об этом сообщил в четверг руководитель проекта Александр Алейников на пресс-конференции в ТАСС.

Международная просветительская акция "Всеобщий музыкальный диктант" прошла 11 апреля на 230 площадках в России, Белоруссии, Донецкой народной республике (ДНР) и Казахстане.

"В этом году у нас на сайт было подано 8 тыс. 7 заявок, явка была 95% - пришли 7 тыс. 629 участников. Из них 4 тыс. 210 человек стали отличниками", - сказал Алейников, уточнив, что работы оценивались по десятибалльной шкале, "отлично" ставится тем, кто получил 9 и выше баллов.

Участникам было предложено 11 вариантов: 10 мелодических и впервые ритмический, который могли написать люди без специальной музыкальной подготовки. Можно было сдать более одного варианта, некоторые воспользовались этой возможностью. Всего было написано 8,341 тыс. работ, из них на "отлично" - 4,525 тыс.

Написать диктант также можно было в онлайн-режиме, трансляцию с главной площадки акции в Российской академии музыки им. Гнесиных в Москве посмотрели 1 млн 245,5 тыс. раз. Работы в удаленном формате можно было проверить самостоятельно по опубликованным позднее нотам.

Акция проходит с 2018 года и является бесплатной. В прошлом сезоне диктант написали более 3,7 тыс. участников, онлайн-трансляция набрала 350,5 тыс. просмотров.

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