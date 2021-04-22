В Хабаровске проверят меры властей по предупреждению инцидента с ледоходом на набережной

ХАБАРОВСК, 22 апреля. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку после повреждения набережной в Хабаровске глыбами льда во время ледохода. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края в четверг.

В четверг в интернете распространяется видео, на котором запечатлено, как огромные глыбы льда наваливаются на городскую набережную и выламывают ограждения. Рядом в этот момент находились люди.

"Прокуратурой Хабаровского края организована проверка в связи с выходом 22 апреля 2021 года ледяных масс на наземную часть набережной Хабаровска, разрушении ограждающих конструкций и возникновении угрозы жизни и здоровью населения", - говорится в распространенном релизе.

Прокуроры установят, располагали ли уполномоченные органы гидрологическими прогнозами и информацией о возможности такого явления, а также то, какие меры принимались для защиты населения и имущества.

Ранее в Минкультуры Хабаровского края ТАСС сообщали, что льдом выломало четыре пролета ограждения и бетонные световые опоры. Сейчас на месте инцидента лежат ледовые глыбы, выставлено ограждение. Ранее подобных выходов льда на набережной не фиксировалось.

Река Амур в районе Хабаровска очистилась ото льда еще на прошлой неделе. Сейчас к городу подошел лед с верхнего течения Амура.