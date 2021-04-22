В ВОЗ назвали снижение заражений COVID-19 в России до 5 тыс. в день хорошим прогрессом

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Сокращение числа случаев заражения коронавирусом в России до 5 тыс. за сутки станет важным свидетельством все большего прогресса в борьбе с пандемией. Об этом заявила ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

"Очень важно обратиться за медицинской помощью в случае симптомов респираторного заболевания. Хороший прогресс, который мы наблюдаем в сокращении случаев, не должен быть упущен, поэтому, если мы сможем снизить количество случаев ниже текущих 8-9 тыс., если число случаев опустится ниже 5 тыс. для всей страны, с текущим уровнем тестирования это стало бы очень важным признаком того, что вирус все больше и больше находится под контролем", - сказала она.

Представитель ВОЗ подчеркнула, что "действия каждого из нас играют роль в подавлении пандемии".

Масочный режим

ВОЗ рекомендует россиянам продолжать носить маски даже на фоне тенденции к снижению заболеваемости, отметила Вуйнович.

"Даже когда мы видим тенденции к снижению, мы должны понимать, что мы никогда не видим всех случаев заражений. Чтобы продолжить сокращение числа заражений и прервать передачу необходимо продолжать придерживаться индивидуальных мер защиты, включая гигиену рук, физическую дистанцию и правильное ношение маски (закрывает ваш нос и рот), особенно в закрытых общественных местах с большой концентрацией людей, - указала она, отвечая на соответствующий вопрос. - Еще один важный элемент - это регулярная замена маски (в зависимости от типа маски)".

Представитель ВОЗ также обратила внимание, что необходимо продолжать регулярно проветривать закрытые пространства и "делать ответственный личный выбор" при социальных контактах. "Например, выбирать для нахождения менее людные места или быть очень осторожным и использовать все защитные меры, если вам нужно путешествовать, - отметила Вуйнович. - Еще одним важным элементом является соблюдение этикета при кашле, мытье или дезинфекция рук после чихания и кашля или использование салфеток для очистки носа, даже если вы вакцинированы".