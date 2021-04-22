AFP: умер французский историк и специалист по России Марк Ферро

ТАСС, 22 апреля. Французский историк Марк Ферро, специалист по истории войн XX века, России и СССР, умер в ночь на четверг на 97-м году жизни. Об этом со ссылкой на семью профессора сообщило агентство France-Presse (AFP).

По его сведениям, Ферро умер от осложнений, вызванных COVID-19. "Он до конца был наполнен страстью к истории и эволюции мира", - приводит агентство слова родственников ученого.

Ферро родился в Париже 24 декабря 1924 года. В период с 1948 по 1956 год жил и преподавал историю в Алжире. В 1960 году вернулся в Париж и написал диссертацию, посвященную революции 1917 года в России. Историк стал автором множества книг и монографий, в том числе о Первой мировой войне.