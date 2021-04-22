Reuters: следующий этап изучения вакцины "Спутник V" в ВОЗ и EMA ожидается 10 мая

ЖЕНЕВА, 22 апреля. /ТАСС/. Начало следующего этапа изучения российской вакцины от коронавируса нового типа Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) совместно с Европейском агентством по лекарственным средствам (EMA) ожидается 10 мая. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters .

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"Проверка надлежащих условий производства продлится с 10 мая по первую неделю июня", - приводит агентство слова представителя организации.

Там также отметили, что совместная исследовательская группа ВОЗ и EMA в настоящее время проводит проверку соответствия вакцины правилам надлежащей клинической практики.

9 апреля официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что организация ожидает дополнительной информации от производителей вакцины "Спутник V" в рамках процедуры ее включения в список препаратов, рекомендуемых для экстренного применения.