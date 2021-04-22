Рабочая группа омбудсмена не получила ни одного обращения по несанкционированным акциям

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Рабочая группа по мониторингу прав граждан во время публичных акций, созданная в аппарате уполномоченного по правам человека в РФ, не получила ни одного обращения по поводу несанкционированных протестных акций, прошедших в России в среду. Об этом заявила ТАСС в четверг омбудсмен Татьяна Москалькова.

"В 9:00 завершила свою работу рабочая группа. Ни одного обращения не поступило", - проинформировала она.

Москалькова также уточнила, что круглосуточно функционировала горячая линия, "ни одного звонка не поступило".

Ранее в аппарате омбудсмена была создана рабочая группа по мониторингу прав граждан во время публичных акций, также была создана горячая линия для обращений граждан.

Согласно данным пресс-службы ГУ МВД по Москве, 21 апреля в несанкционированной акции в центре столицы приняли участие около 6 тыс. человек. По информации ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в центре Петербурга в несанкционированной акции участвовали 4,5 тыс. человек. В пресс-центре МВД сообщили, что в несанкционированных акциях еще в 27 городах России приняли участие почти 3,5 тыс. человек.