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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021

Песков: выплаты неполным семьям с детьми будут назначаться исходя из принципа нуждаемости

Президент Владимир Путин ранее поручил назначить выплаты в размере 5 650 рублей в месяц детям, растущим в неполных семьях

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Выплаты неполным семьям с детьми от восьми до 16 лет будут назначаться исходя из принципа нуждаемости, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Это основано на понятии нуждаемости, - сказал он. - Здесь главный принцип - это принцип нуждаемости".

В среду президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил с 1 июля 2021 года назначить выплаты в размере 5 650 рублей в месяц детям, растущим в неполных семьях. Путин подчеркнул, что семьи, "где мама или папа в одиночку воспитывают ребенка", нужно поддержать отдельно.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что около 1,3 млн семей получили выплаты на первого и второго ребенка в 2020 году в размере прожиточного минимума. Общая сумма выплат составила более 130 млрд рублей.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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