Песков: выплаты неполным семьям с детьми будут назначаться исходя из принципа нуждаемости

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Выплаты неполным семьям с детьми от восьми до 16 лет будут назначаться исходя из принципа нуждаемости, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Что известно о поддержке материнства и семей с детьми в России

"Это основано на понятии нуждаемости, - сказал он. - Здесь главный принцип - это принцип нуждаемости".

В среду президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил с 1 июля 2021 года назначить выплаты в размере 5 650 рублей в месяц детям, растущим в неполных семьях. Путин подчеркнул, что семьи, "где мама или папа в одиночку воспитывают ребенка", нужно поддержать отдельно.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что около 1,3 млн семей получили выплаты на первого и второго ребенка в 2020 году в размере прожиточного минимума. Общая сумма выплат составила более 130 млрд рублей.