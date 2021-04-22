В РФ начинаются доклинические испытания вакцины для профилактики аллергии на кошек

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Ученые Сеченовского университета, разрабатывающие вакцину для профилактики аллергии на кошек, приступают к ее доклиническим испытаниям. Об этом сообщил в четверг заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета, академик РАН Александр Караулов.

"Мы готовы сейчас и уже начали, получен аллергокомпонент, получен профиль сенсибилизации, выделены наиболее значимые аллергокомпоненты, получены пептиды, отвечающие за выработку толерантности к аллергену. Завершаются последние подготовительные тесты конструируемой вакцины-кандидата. Первые доклинические испытания будут достаточно быстро проведены, подтверждена безопасность, эффективность полученного препарата", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС в онлайн-формате, посвященной диагностике, профилактике и методам лечения сезонной аллергии.

Ранее ректор вуза Петр Глыбочко сообщал, что ученые Сеченовского университета разрабатывают вакцину против аллергии на кошек. Препарат может появиться уже в текущем году.