Власти Владимирской области заявили о срыве планов по вакцинации

ВЛАДИМИР, 22 апреля. /ТАСС/. Доля вакцинированных от новой коронавирусной инфекции жителей Владимирской области к 1 июня не достигнет 60%, как ранее планировали власти. Об этом сообщила журналистам официальный представитель регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова на брифинге в четверг.

В конце января 2021 года первый вице-губернатор Владимирской области Сергей Шевченко сообщил журналистам о том, что руководство региона ставит задачу провести вакцинацию от коронавируса 60% жителей региона к 1 июня, что позволит сформировать на территории субъекта популяционный иммунитет.

"У нас были даже, помните, зимой наполеоновские планы, что мы к 1 июня должны привить столько населения. Сейчас мы, конечно, все это сдвигаем", - отметила представитель Роспотребнадзора.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе областного департамента здравоохранения, на сегодня из 600 тыс. человек, которых планируется привить в регионе, прививки сделали более 74 тыс. человек, в том числе вторым компонентом - свыше 51 тыс. человек, что составляет менее 10% от планируемого количества.

"Мы бы хотели, конечно, больше процент вакцинированных <...>. Но когда начинаем анализировать ситуацию - у нас добровольный порядок, то есть никого под палкой мы не поведем на вакцинацию. Плюс у нас есть медотводы, которых тоже достаточный процент. То есть всем подряд мы не можем сделать", - объяснила ситуацию Колтунова.

Как уточнили журналистам в пресс-службе администрации региона, одна из основных причин невыполнения плана - низкая активность населения, при этом действующие пункты вакцинации недозагружены. Таким образом, вакцинировать 60% жителей Владимирской области теперь планируется к осени 2021 года.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, во Владимирской области на 22 апреля с начала пандемии зарегистрирован 31 461 случай новой коронавирусной инфекции, вылечились 28 853 пациента, отмечен 1 071 смертельный случай.