Комитет Госдумы поддержал расширение прав СК при расследовании преступлений против детей

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в четверг рекомендовал палате принять в первом чтении правительственный законопроект, который наделяет следователей Следственного комитета РФ правом по предварительному расследованию уголовных дел по статьям небольшой и средней тяжести в ходе расследования тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комитета.

С 1 января 2012 года к подследственности следователей СК отнесены все тяжкие и особо тяжкие преступления, совершаемые в отношении несовершеннолетних. Однако, как указано в пояснительных материалах, в ходе таких расследований "достаточно часто выявляются иные преступления небольшой и средней тяжести, которые подследственны им только по решению прокурора".

Речь идет о таких статьях Уголовного кодекса, как оставление в опасности, вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Законопроектом предлагается предоставить следователям СК РФ "право производства предварительного расследования уголовных дел о преступлениях, предусмотренных" указанными статьями, если они выявлены в ходе расследования тяжких преступлений против несовершеннолетних. "К их подследственности также планируется отнести дела о преступлениях, предусмотренных статьей 150 УК ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления"), в случае выявления ими в ходе расследования уголовных дел, переданных прокурором", - сказано в пояснительной записке.

В кабмине убеждены, что принятие законопроекта позволит усилить защиту несовершеннолетних, особенно в случаях, когда преступления совершены лицами, обязанными заботиться о них, осуществлять надзор.