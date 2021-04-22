Для участников Российской студвесны в мае проведут "Научный слэм"

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Участники XXIX всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна", который пройдет в Нижнем Новгороде с 15 по 20 мая 2021 года, смогут представить идею собственного научного исследования в рамках нового направления "Научный слэм", сообщила в четверг пресс-служба Минобрнауки РФ.

В пресс-службе отметили, что в Минобрнауки под председательством главы министерства Валерия Фалькова состоялось заседание организационного комитета фестиваля. "По словам министра, новым направлением фестиваля в 2021 году станет "Научный слэм", основная цель которого - популяризация науки среди молодежи и повышение заинтересованности студентов в научно-исследовательской деятельности", - говорится в сообщении.

Участникам "Научного слэма" нужно будет подготовить остроумное и интересное выступление, в котором подробно раскрыть идею собственного научного исследования либо проекта, уточнили в министерстве.

"В этом году мероприятие проходит в рамках проведения Года науки и технологий и празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Поэтому специально для Студенческой весны разработана научно-образовательная программа "Весна открытий: наука, технологии, искусство". Запланированы лекции и мастер-классы от экспертов, а также выставки научных арт-объектов и другие экспозиции в фестивальном городке. Также на площадке фестиваля будет организован российский форум молодых ученых "Молодежь и наука", - привели в пресс-службе слова Фалькова.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, участвовавший в заседании, отметил, что церемония открытия фестиваля станет одним из первых масштабных шоу в череде юбилейных событий, приуроченных к 800-летию Нижнего Новгорода.

"Помимо творческих состязаний в рамках фестиваля планируется построить фестивальный городок, который будет доступен для жителей и гостей региона. Здесь можно будет познакомиться с историей Нижнего Новгорода и программой празднования юбилея", - отметил губернатор.

Новшества фестиваля

Председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий отметил, что фестиваль впервые объединяет идеи научного и художественного творчества. "Так, например, новое конкурсное направление "Научный слэм" предлагает студентам рассказать о своих научных исследованиях через призму творчества перевести научную идею на понятный и доступный для массового зрителя язык. Особое внимание уделим интеграции темы Года науки и технологий в жизнь фестивального городка Российской студенческой весны. В период финала Студвесны здесь состоится научно-популярный фестиваль наук, искусств и технологий "Фенист", ежегодно проводимый Институтом прикладной физики РАН", - привели в пресс-службе союза его слова.

По его словам, в течение недели будут проходить лекции и мастер-классы от ведущих отечественных ученых и популяризаторов науки, в фестивальном городке откроется первый мобильный цифровой планетарий России - центр популяризации знаний в области астрономии, космонавтики, наук о Земле, который станет местом встреч с космонавтами и учеными.

"Еще одним "инженерным" объектом городка станет мобильный технопарк "Кванториум". Это будет миниатюрная лаборатория на колесах, внутри которой обустроят многофункциональный комплекс для проведения опытов, моделирования и конструирования, работы в дополненной и виртуальной реальности, 3D-печати, лазерной гравировки", - добавил Красноруцкий.

О фестивале

Фестиваль "Российская студенческая весна" Российского союза молодежи реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование". Мероприятие является первым творческим проектом президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Организаторами фестиваля в 2021 году выступают Министерство науки и высшего образования РФ, правительство Нижегородской области, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Российский союз молодежи.