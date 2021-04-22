Суд арестовал на двое суток жителя Ростова-на-Дону за участие в несогласованной акции

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 апреля. /ТАСС/. Житель Ростова-на-Дону арестован по решению суда на двое суток за участие в несогласованной акции, которая прошла 21 апреля в городе, сообщили ТАСС в Кировском районном суде Ростова-на-Дону.

"Вчера был один задержанный по статье 20.2 КоАП ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), [назначено] двое суток ареста", - сказали в суде, отвечая на вопрос ТАСС о том, были ли вынесены решения по задержанным накануне на несогласованном митинге.

По информации суда, еще семь дел находятся на рассмотрении.

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, всего были задержаны 11 человек, по семерым из них суд уже вынес решения. Они арестованы на сроки от 7 до 13 суток. Кроме того, по данным источника, администрация Ростова-на-Дону к организаторам шествия будет предъявлять иск о компенсации ущерба по факту порчи имущества - вытоптанные газоны, разбитые урны и т. д.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области призвали граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях протеста и посещения площадей и улиц, заявленных на время, когда будет проходить митинг.