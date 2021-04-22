Эксперт: около 20% населения Москвы и области имеют аллергию на кошек

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Около 20% населения Москвы и Московской области чувствительны к аллергенам кошек. Об этом сообщил в четверг заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета, академик РАН Александр Караулов.

"Я напомню, что около 20% населения Москвы и Московской области имеют сенсибилизацию к аллергенам кошек, это четкие данные", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС в онлайн-формате, посвященной диагностике, профилактике и методам лечения сезонной аллергии.

Аллергические реакции на кошек могут проявляться в виде затрудненного дыхания, заложенности носа, кашля, напомнил Караулов. Кроме того, могут появляться зуд, резь, слезотечение, сухость кожи, сыпь и волдыри. "Симптомы развиваются молниеносно, что особенно опасно в случае с приступами бронхиальной астмы - приступы затрудненного дыхания, приступообразный кашель", - добавил эксперт.

Караулов отметил, что проблему с аллергией не всегда можно решить отказом от проживания дома кошки, так как астма может обостриться даже при контакте с человеком, у которого живут эти животные, поскольку он может переносить шерсть на одежде.