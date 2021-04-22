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Песков заявил, что не знает об исследовании о страхах россиян

Отвечая на вопрос, понимают ли в Кремле, почему среди россиян выросли опасения по поводу произвола властей, пресс-секретарь президента воздержался от комментариев

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что не знаком с результатами опроса "Левада-центра" о страхах россиян. Представитель Кремля уверен, что всегда следует обращать внимание на формулировки вопросов в подобных исследованиях.

"Я, к сожалению, не знаком с этим отчетом", - сказал Песков журналистам в четверг. Отвечая на вопрос, понимают ли в Кремле, почему среди россиян выросли опасения по поводу произвола властей, пресс-секретарь воздержался от комментариев, поскольку пока в администрации президента не ознакомились с результатами исследования.

При этом Песков предупредил, что "надо смотреть, какие вопросы ставились, как они формулировались". Он отметил, что "многие социологические службы проводят разные опросы, но нужно смотреть на формулировки вопросов".

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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