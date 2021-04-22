Шестерых жителей Рязани доставили в полицию за участие в несогласованной акции

ТАСС, 22 апреля. Полиция доставила в отделения шестерых участников несанкционированной акции, прошедшей вечером 21 апреля в Рязани. Об этом ТАСС в четверг сообщила уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина.

"Вчера вечером в полицию было доставлено шесть человек, всех их отпустили. Все они совершеннолетние", - сказала она.

Как уточнили ТАСС в секретариате Рязанского областного суда, на рассмотрение поступили три административных материала по 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").