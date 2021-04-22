Эксперт: чаще всего к аллергологам обращаются жители Ростовской и Свердловской областей

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Наибольшее число обращений к врачам-аллергологам по поводу сезонных аллергий фиксируются в Ростовской и Свердловской областях, а также в Северо-Кавказском регионе, сообщил заведующий лабораторией клинической фармакологии Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства России, доктор фармацевтических наук Валерий Смирнов.

"В связи с тем, что на сегодняшний момент механизмы и процессы, приводящие к сенсибилизации (чувствительности - прим. ТАСС) организма, до конца неизвестны, то говорить об очевидном влиянии географии на развитие аллергии не приходится. Однако мы можем наблюдать чисто по эпидемиологии распространения аллергии, по обращениям к врачам-аллергологам. Если брать РФ, то есть области и регионы, в которых обращения происходят наиболее часто. Из года в год ситуация немного меняется, но из раза в раз повторяется приблизительно одно и то же. Мы видим высокую заболеваемость аллергией в Свердловской области, Ростовской области. Сейчас к ним присоединяется Северо-Кавказский регион", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной диагностике, профилактике и методам лечения сезонной аллергии.

При этом от географии может зависеть, в каком регионе какой вид аллергии распространен больше всего. "Основные аллергены <...> зависят от ореола тех растений, которые произрастают в регионах", - сказал Смирнов. Очевидно, что в северных районах не будет аллергии на амброзию, в то время как аллергия на амброзию очень распространена в южных регионах, пояснил он.