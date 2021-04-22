В Москве за три месяца на 33% увеличилось число преступлений, совершенных иностранцами

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, увеличилось в Москве за три месяца этого года на 33%. Об этом сообщил начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД по Москве Дмитрий Сергиенко на заседании Общественной палаты Москвы.

"В течение пяти последних лет наблюдалось снижение на 3-6% преступлений, совершенных иностранными гражданами, и тут такой скачок за три месяца - на 33%. Здесь еще надо учитывать фактор того, что начали лучше раскрывать преступления", - сказал он.

Сергиенко также отметил, что в Москве наблюдается рост цифр по приему в гражданство РФ. "За три месяца они выросли на 120%, то есть упрощается процедура принятия в гражданство. Баланс должен быть оптимальный, если мигрант приезжает законопослушно трудиться, мы всегда рады, но если он приезжает совершать преступления, то здесь надо жестко реагировать на ситуацию", - заключил Сергиенко.