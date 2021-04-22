Госдума переназначила Москалькову уполномоченным по правам человека

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг поддержала кандидатуру Татьяны Москальковой на должность уполномоченного по правам человека в России.

Ее кандидатуру поддержали 367 депутатов из 411 присутствующих. Для назначения на эту должность необходимо получить 2/3 голосов парламентариев.

Кандидатуру Москальковой на пост омбудсмена 1 апреля внес президент РФ Владимир Путин. Ее единственным конкурентом был первый замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Иван Сухарев, выдвинутый фракцией ЛДПР.

Москалькова занимает эту должность с апреля 2016 года.

Приоритеты на новый срок

Москалькова представила основные направления деятельности на будущий срок. В частности, она собирается обеспечить возможность подачи жалоб омбудсмену через портал госуслуг. "Создать общественные приемные граждан в федеральных округах", - добавила она.

Кроме того, Москалькова собирается укрепить взаимодействие с институтами гражданского общества. "Добиться создания национального превентивного механизма для повышения уровня гарантий прав граждан в местах принудительного содержания, способствовать расширению общественного контроля за соблюдением прав человека. Ввести в практику проведение совместного мониторинга состояния защищенности прав граждан с Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, а также с Общественной палатой РФ", - сказала она.

Помимо этого, Москалькова планирует содействовать развитию института региональных омбудсменов и продвигать правозащитную дипломатию.

После голосования Москалькова принесла присягу уполномоченного, ее поздравил спикер Госдумы Вячеслав Володин.