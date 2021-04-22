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С россиянина сняли обвинения в непристойной фотосессии в Дубае

Фотографа депортируют в Россию

ТАСС, 22 апреля. Суд снял обвинения с россиянина, который был задержан в Дубае по подозрению в причастности к организации непристойной фотосессии, рассказали в четверг ТАСС в генеральном консульстве России в Дубае.

"Судья снял с россиянина обвинения по ходатайству генерального консульства России в Дубае и принял решение о его депортации, которая должна состояться в 16:15 (15:15 мск)", - уточнили в генконсульстве.

Ранее также были депортированы девушки с Украины, которые принимали участие в фотосессии.

В начале апреля в Интернете появился видеоролик, на котором видно, как обнаженные девушки позируют фотографу на одном из балконов многоэтажного дома в Дубае. Затем были опубликованы фотографии девушек. После этого полиция Дубая задержала девушек и мужчину.

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