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В СФ предложили включить в учебники истории раздел о военно-историческом наследии России

Выступая с посланием парламенту, президент РФ Владимир Путин ранее признался, что иногда с удивлением читает некоторые школьные учебники, которые написаны "будто не про нас" и в которых отсутствуют сведения о ключевых событиях Великой Отечественной войны

МОСКВА, 22 апреля. /Корр. ТАСС /. Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности планирует рассмотреть вопрос о корректировке учебников истории, чтобы включить в них раздел о военно-историческом наследии России. Об этом в четверг сообщил глава комитета Виктор Бондарев на заседании совета верхней палаты парламента.

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"В рамках выполнения послания [президента парламенту] комитет спланировал ряд мероприятий и уже приступил к их выполнению. В частности, [комитет намерен] проработать совместно с комитетом Совета Федерации по науке, образованию и культуре, уполномоченными государственными органами и общественными организациями вопрос о корректировке учебников образовательных организаций в части включения в них раздела "Военно-историческое наследие России" с информацией о наших выдающихся предках и современниках, их подвигах и победах", - сказал Бондарев.

Выступая с посланием к парламенту 21 апреля, президент РФ Владимир Путин признался, что иногда с удивлением читает некоторые школьные учебники, в которых отсутствуют сведения о ключевых событиях Великой Отечественной войны, например, о Сталинградской битве. Глава государства задался вопросами, кто пишет и пропускает такие учебные пособия.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияБондарев, Виктор НиколаевичПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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