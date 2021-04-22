Госдума в I чтении разрешила не соблюдать часть требований при выгуле собак-поводырей

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании в четверг приняли в первом чтении законопроект, который разрешает инвалидам по зрению, использующим собак-поводырей, не соблюдать некоторые требования по выгулу домашних животных.

Документ внесло в Госдуму заксобрание Пермского края в ноябре прошлого года. Поправки предлагается внести в закон "Об ответственном обращении с животными". Как отмечают авторы инициативы, с принятием этого закона у инвалидов, использующих собак-поводырей, возникли сложности с соблюдением установленных требований к выгулу домашних животных. Например, они не могут исключить возможность неконтролируемого передвижения животного при пересечении дороги, в лифтах многоквартирных домов, во дворах и на детских площадках.

Кроме того, они не могут обеспечить уборку продуктов жизнедеятельности животного и прогулку только в разрешенных для этого местах, так как у большинства инвалидов, использующих собак-поводырей, практически полностью отсутствует зрение. При этом, напоминают авторы документа, согласно закону, собака-поводырь с комплектом снаряжения относится к техническим средствам реабилитации инвалида, используемым для ориентирования, общения и обмена информацией.

В связи с этим законопроект предлагает установить в законе исключение ряда требований к выгулу домашних животных для владельцев собак-поводырей, а также прописать само понятие "собака-поводырь".

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль напомнил, что за неисполнение норм закона об ответственном обращении с животными хозяевам грозит штраф от 500 до 2 тыс. рублей в зависимости от региона. "Все эти нормы, безусловно, правильны и необходимы для спокойного и безопасного существования людей. Но к собакам-проводникам должно быть другое отношение и другие требования. У инвалидов, которые используют собак-проводников, практически полностью отсутствует зрение. Разве можно требовать от них, да еще под угрозой штрафа, чтобы они обязательно надевали собаке намордник", - отметил Огуль в беседе с журналистами.

Он призвал граждан "терпимее относиться к собакам-проводникам и их хозяевам". "Прошедшая специальное обучение собака-проводник дружелюбна, обладает навыками не отвлекаться на внешние раздражители и максимально концентрироваться на дороге. Для общества она не опасна, а для инвалида жизненно необходима", - подчеркнул Огуль.