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Проблемы Twitter в России
Обновлено 

Суд 17 мая рассмотрит жалобу Twitter на штраф за отказ удалить запрещенную информацию

Речь идет о штрафе в размере 8,9 млн рублей

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Рассмотрение жалобы Twitter на решение мирового судебного участка № 422 Таганского района Москвы о штрафе в размере 8,9 млн рублей за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции пройдет 17 мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского районного суда, где и будет проходить заседание.

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"Жалоба Twitter на решение мирового участка № 422 поступила в суд и будет рассмотрена 17 мая", - сказали в суде.

В начале апреля мировой судебный участок № 422 Таганского района Москвы оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей по трем административным протоколам Роскомнадзора за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним. Аналогичные протоколы ведомство также составило в отношении Facebook, Google и Telegram. В отношении них суд примет решение позже.

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