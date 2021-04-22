Суд 17 мая рассмотрит жалобу Twitter на штраф за отказ удалить запрещенную информацию

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Рассмотрение жалобы Twitter на решение мирового судебного участка № 422 Таганского района Москвы о штрафе в размере 8,9 млн рублей за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции пройдет 17 мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского районного суда, где и будет проходить заседание.

"Жалоба Twitter на решение мирового участка № 422 поступила в суд и будет рассмотрена 17 мая", - сказали в суде.

В начале апреля мировой судебный участок № 422 Таганского района Москвы оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей по трем административным протоколам Роскомнадзора за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним. Аналогичные протоколы ведомство также составило в отношении Facebook, Google и Telegram. В отношении них суд примет решение позже.