Суд арестовал еще девятерых жителей Ростова-на-Дону за участие в несогласованном митинге

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 апреля. /ТАСС/. Кировский районный суд города Ростова-на-Дону назначил административный арест еще девяти участникам несогласованного митинга, который прошел 21 апреля в городе, сообщили ТАСС суде.

Ранее в суде сообщали, что административный арест назначен одному участнику несогласованного митинга.

"Были вынесены положительные заключения по статьям 19.3 КоАП ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции <...>") и по статье 20.2 КоАП ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), двое суток ареста", - сказали в суде, отвечая на вопрос ТАСС о том, были ли вынесены решения по вчерашним задержанным на несогласованном митинге в городе.

Там уточнили, что участники несогласованной акции арестованы на сроки от 7 до 13 суток. Как уточнил ранее ТАСС источник в правоохранительных органах, всего были задержаны 11 человек.

Кроме того, по информации источника, администрация Ростова-на-Дону к организаторам несогласованного митинга будет предъявлять иск о компенсации ущерба по порче имущества - вытоптанные газоны, разбитые урны и т. д.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области призвали граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях протеста и посещения площадей и улиц, заявленных на время, когда будет проходить митинг.