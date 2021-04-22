Суд в Элисте назначил журналисту обязательные работы за участие в несогласованной акции

ЭЛИСТА, 22 апреля. /ТАСС/. Элистинский городской суд назначил журналисту Валерию Бадмаеву наказание в виде 40 часов обязательных работ из-за повторного нарушения установленного порядка организации либо проведения несанкционированной акции, сообщили журналистам в суде.

Ранее сообщалось, что, по данным мониторинга Союза журналистов России, в ходе несанкционированных протестных акций, которые прошли в среду в большинстве регионов страны, правоохранительными органами были задержаны 10 представителей СМИ. Среди них - главный редактор издания "Современная Калмыкия" Валерий Бадмаев.

"Постановлением Элистинского городского суда от 21 апреля Бадмаев В. А. признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 40 часов", - сказали в суде, уточнив, что постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня получения копии.

Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ.