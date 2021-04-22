Суд в Казани оштрафовал участников несогласованной акции 21 апреля

КАЗАНЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Вахитовский районный суд Казани в четверг назначил участникам несанкционированной акции, которая прошла накануне в центре города, штрафы в размере 10 тыс. рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе суда.

"По двум материалам - штраф 10 тыс. рублей, [по] ч. 2 ст. 20.2 [КоАП РФ]. Четыре материала - штраф 10 тыс. [рублей], по ч. 5 ст. 20.2 [КоАП РФ]", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе уточнили, что в суд поступили 23 материала.

Несанкционированная акция в среду на улице Баумана в Казани была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.