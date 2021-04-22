Госдума приняла закон о социальной рекламе в интернете

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, регулирующий размещение социальной рекламы в интернете.

Документ вводит обязательную квоту в 5% на размещение такой рекламы. Аналогичные нормы уже действуют для телевизионной рекламы, а также рекламы на баннерах. Как ранее пояснял глава профильного комитета нижней палаты и один из авторов инициативы Александр Хинштейн, формально такая обязанность уже существует и для интернет-компаний, но на практике не выполняется из-за сложности измерения рекламы в сети. По его словам, законопроект распространяет механизм квотирования на все площадки, в том числе в интернете. На первом этапе документ затронет крупнейшие сервисы - "Яндекс", Mail.ru, Rambler, Google и Facebook, уточнил парламентарий.

Инициатива предусматривает создание системы мониторинга интернет-площадок и единого оператора размещения. Некоммерческая организация-оператор будет получать прогнозные значения объемов рекламы от площадок-рекламораспространителей и в рамках 5%-ной доли размещать социальный контент, говорится в пояснительной записке. Для этого организация будет вести учет рекламных форматов и пространства, предоставленных владельцами информационных ресурсов, и ежегодно отчитываться о размещении социальной рекламы, указывается в сопроводительных материалах. "Сведения о предоставляемых интернет-компаниями объемах рекламного инвентаря будут доступны всем социально ориентированным организациям", - заверяют депутаты.

Требования предполагается распространить на владельцев информационных ресурсов, распространяющих рекламу, ориентированную на российскую аудиторию, и имеющих ежедневную аудиторию более 100 тыс. пользователей. Исключения предусмотрены для сайтов СМИ.

"Принятие законопроекта направлено на создание дополнительных мер поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и упрощение работы интернет-компаний с социально значимым контентом при распространении социальной рекламы в Сети. Предлагаемое регулирование предоставит некоммерческим организациям инструменты рекламного продвижения своих инициатив и позволит оптимальным способом информировать о своей деятельности в Сети", - отмечается в пояснительной записке.

Доработка документа

В ходе доработки законопроекта в него был внесен ряд поправок. В новой редакции оператор социальной рекламы определяется правительством РФ по представлению Минцифры России. Кабмин также наделяется полномочиями по утверждению критериев отнесения информации к социальной рекламе.

Для оператора устанавливаются дополнительные ограничения. В частности, запрещается передавать полученные от рекламораспространителей и операторов рекламных систем сведения третьим лицам, использовать такие сведения в не предусмотренных законом о рекламе целях, а также взимать плату с рекламодателей за распространение социальной рекламы.

Кроме того, конкретизированы положения законопроекта, регулирующие взаимоотношения между оператором социальной рекламы и рекламораспространителями. В законопроект также внесены поправки, регламентирующие контроль за исполнением новых норм со стороны ФАС России и ответственность за их нарушение.

Авторами инициативы выступили члены думского комитета по информполитике. Документ получил концептуальную поддержку профильного комитета нижней палаты, Федеральной антимонопольной службы РФ, Роскомнадзора, Совета Федерации и Общественной палаты.