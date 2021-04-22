Власти Приднестровья решили провести 9 мая военный парад в честь Дня Победы

КИШИНЕВ, 22 апреля. /ТАСС/. Власти Приднестровья в условиях снижения распространения коронавируса приняли решение провести 9 мая в Тирасполе военный парад в честь Дня Победы. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано в четверг на сайте президента непризнанной республики Вадима Красносельского.

"Учитывая позитивные тенденции - снижение уровня заболеваемости среди приднестровцев, - на совещании при президенте принято решение провести 9 мая текущего года на главной площади Тирасполя военный парад, приуроченный к 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне", - говорится в документе. Чтобы обеспечить безопасность участников парада в условиях пандемии, решено внести в его организацию ряд изменений. В частности, гостей на трибунах рассадят на дистанции, его участникам также рекомендовано посещать памятные места не массово. Церемонии возложения цветов пройдут во всех городах. Традиционное шествие Бессмертного полка пройдет, как и в прошлом году, - 9 мая, в определенное время жители региона выйдут с портретами ветеранов во дворы и на балконы, а концерты будут проводиться на открытом воздухе.

С прошлого года в Молдавии и Приднестровье действуют ограничения на массовые мероприятия, функционирование общественных заведений и транспорта. В мае все массовые мероприятия в Приднестровье были отменены: в возложении цветов к Мемориалам Славы принял участие только ограниченный круг чиновников и военных, ветеранов поздравляли на дому. Военный парад состоялся лишь 2 сентября в годовщину образования Приднестровья и прошел при ограниченном количестве зрителей.