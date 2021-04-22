Премьеру Таиланда никто не ответил на горячей линии по вопросам коронавируса

"Я пробовал дозвониться по обоим номерам, но мне никто не ответил, - приводит слова премьера электронная версия газеты The Nation. - Я хочу выяснить, связано ли это с тем, что на линиях работает слишком мало медицинского персонала, или они слишком заняты уходом за пациентами в больницах".

Премьер также заявил, что не желает слышать о том, что машины скорой помощи не забирают пациентов из-за нехватки коек. "Я хочу, чтобы министерство здравоохранения срочно занялось этой проблемой. Я не могу смириться с тем, что целые семьи заражаются из-за того, что им отказывают в медицинской помощи", - добавил он.

В Таиланде действуют несколько круглосуточных горячих линий для решение вопросов, связанных в том числе с поиском свободных мест в больницах или полевых госпиталях для инфицированных и бессимптомных пациентов. С началом третьей волны COVID-19 в королевстве и ежедневной регистрацией по 1,5 тыс. зараженных власти столкнулись с нехваткой людей, которые могут отвечать на тысячи поступающих звонков.

Первый случай заражения коронавирусом в Таиланде выявили 13 января 2020 года. К настоящему времени общее число инфицированных в королевстве превысило 48,1 тыс., вылечились более 29,8 тыс. человек, умерли 117 пациентов. 28 февраля в 13 провинциях Таиланда началась вакцинация препаратом против коронавируса, произведенным китайской компанией Sinovac. Режим чрезвычайного положения действует до 31 мая.