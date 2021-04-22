Экс-зампредседателя Госдумы Рыжкова оштрафовали на 20 тыс. рублей за организацию митинга

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы оштрафовал на 20 тыс. рублей бывшего первого заместителя председателя Госдумы Владимира Рыжкова за организацию несанкционированной акции в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал виновным Рыжкова по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия) и назначил ему наказание в виде штрафа на 20 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Как ранее заявлял сам Рыжков, причиной составления протокола в отношении него стал репост сведений о несанкционированной акции 21 апреля, который он сделал с сайта радиостанции "Эхо Москвы".

С 1997 по 1999 годы Рыжков был первым заместителем председателя Госдумы, с 1993 по 2007 годы - депутатом нижней палаты российского парламента. В настоящее время является профессором Высшей школы экономики и соведущим на радиостанции "Эхо Москвы".