МИД РФ не рекомендует россиянам посещать Чад без крайней необходимости

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Чад до нормализации ситуации в стране. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Министерство иностранных дел России рекомендует воздержаться от поездок в Республику Чад, от тех поездок, которые не вызваны крайней необходимостью, вплоть до полной нормализации обстановки в этой стране и обеспечения надежных гарантий безопасности", - сказала она.

Вооруженные отряды повстанческой группировки "Фронт за перемены и согласие в Чаде" (FACT) вышли со своих баз в Ливии и вторглись 11 апреля на территорию Чада в районе Зуарке. Правительственные войска разгромили их. Были убиты более 300 повстанцев, еще 150 взяты в плен. Операцией руководил лично президент Чада Идрисс Деби Итно. Он был смертельно ранен и умер во вторник. Всю полноту власти в Чаде на ближайшие 18 месяцев взял военный совет во главе с сыном умершего президента генералом Махаматом Идриссом Деби Итно. Повстанцы объявили, что отказываются признавать полномочия созданного переходного военного совета и продолжат наступление на столицу страны Нджамену.