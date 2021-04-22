Суд назначил обязательные работы депутату гордумы Пензы за участие в несогласованной акции

ПЕНЗА, 22 апреля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Пензы в четверг назначил депутату городской думы от КПРФ Александру Рогожкину 30 часов обязательных работ за участие в несогласованной акции 23 января в Пензе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Рогожкину назначено 30 часов обязательных работ по ч. 6.1. ст. 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств)", - отметила собеседница агентства.

Полицейские составили на Рогожкина административный протокол за участие в несогласованной с властями города акции, которая прошла 23 января на улице Московской в центре Пензы. Как отмечается в сообщении на сайте пензенского обкома КПРФ, депутат до начала акции "раздавал листовки с призывом вступать в комсомол", но в самом митинге не участвовал.

Ранее суд неоднократно привлекал Рогожкина к административной ответственности. В частности, 11 декабря 2020 года ему было назначено 160 часов обязательных работ за участие в пикетах против повышения цен на проезд в общественном транспорте в Пензе. 26 февраля суд назначил депутату административный арест на 20 суток за повторное нарушение организации митинга или собрания в связи с организацией акции 23 февраля, которая не была согласована с властями города.