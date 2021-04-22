Минкультуры рекомендовало на год отложить открытие нового мемориала под Курском

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Открытие нового мемориального комплекса в Курской области, которое планировалось к 80-летию победы в Курской битве в 2023 году, могут отложить до 2024 года. Об этом сообщила в четверг начальник отдела инвестиционных проектов департамента управлений делами и инвестиций Минкультуры РФ Диана Шабурова.

"У нас есть время все детально рассмотреть и уже подать заявку с необходимой документацией. Историко-культурный [мемориальный] комплекс ["Северный фас Курской дуги"] рекомендовали поставить на 2023-2024 год", - сказала Шабурова в ходе расширенного заседания комитета Совета федерации по науке, образованию и культуре.

Как отметила глава комитета по культуре Курской области Юлия Полетыкина, проектно-сметную документацию для создания мемориального комплекса планируется разработать до конца 2021 года. Для строительства мемориала в Поныровском районе Курской области, где в июле 1943 года проходили ожесточенные бои, выделили участок площадью 80 га.

Курская битва (5 июля - 23 августа 1943 года) стала одним из ключевых сражений Второй мировой войны. В ней были разгромлены 30 немецких дивизий, потери противника составили 500 тыс. убитыми, ранеными и пленными, потери Красной Армии - более 860 тыс. человек, 255 тыс. из них были убиты или пропали без вести.