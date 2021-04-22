Власти Турции анонсировали применение в стране "Спутника V"

АНКАРА, 22 апреля. /ТАСС/. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил в четверг, что в республике вскоре начнется применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

"Я хочу сообщить, что в ближайшее время начнется применение "Спутника V", - сказал глава Минздрава по итогам заседания научного совета по коронавирусу. Его выступление транслировал телеканал Haber Turk.

Коджа напомнил, что в настоящее время в Турции проходит массовая вакцинации с помощью двух вакцин: CoronaVac китайской фармацевтической корпорации Sinovac Biotech, которая представляет собой ослабленную версию коронавируса нового типа, и Pfizer - BioNTech. По словам Коджи, Турция также планирует приступить к испытанию третьей вакцины собственного производства.

По данным Министерства здравоохранения Турции, на сегодняшний день в республике привились от коронавируса более 20 млн человек, из них первый компонент вакцины получили более 12 млн.