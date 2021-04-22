Путин поздравил волонтеров студенческого корпуса спасателей с 20-летием организации

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил волонтеров организации "Всероссийский студенческий корпус спасателей" с 20-летием со дня ее создания. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Объединяющая энергичных, ответственных юношей и девушек из многих регионов России ваша сплоченная команда достойно продолжает замечательные традиции отечественного волонтерского движения, спасательной службы, - говорится в поздравлении. - Вместе с представителями специальных, правоохранительных органов вы принимаете участие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, природных и техногенных катастроф, оказываете реальную помощь людям, оказавшимся в беде, обеспечиваете безопасность проведения мероприятий разного уровня. В сложных, нештатных условиях неизменно демонстрируете отличную физическую подготовку, взаимовыручку, умение действовать грамотно, оперативно".

Президент также отметил просветительскую работу членов организации по профилактике ЧС и повышению культуры безопасности населения.

Волонтерская организация "Всероссийский студенческий корпус спасателей" образована в 2001 году. В ее состав входит свыше 8 тыс. добровольцев из 67 субъектов РФ. Студенты-спасатели проходят специальную подготовку для оказания квалифицированной помощи специальным службам при возникновении ЧС, а также для регулярной информационной и профилактической работы с населением в области культуры безопасности.