Джонсон призвал использовать технологические преимущества по всему миру для защиты климата

ЛОНДОН, 22 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал мировых лидеров активнее использовать технологические преимущества, чтобы защищать климат и реализовывать еще более амбициозные обязательства в сфере охраны окружающей среды. Об этом он заявил, выступая в четверг на организованном Соединенными Штатами виртуальном климатическом саммите.

"Давайте используем этот замечательный момент и невероятные технологии, над которыми мы работаем, чтобы сделать нынешнее десятилетие временем решающих изменений в борьбе против климатических изменений. Давайте делать это вместе", - сказал он. Джонсон подчеркнул при этом, что речь не идет лишь о красивой политкорректной картинке, но о реальной защите рабочих мест.

В связи с этим британский премьер считает, что его международным партнерам нужно взять на себя более амбициозные цели и определиться со своей позицией к осени этого года. В октябре в китайском Куньмине запланировано проведение конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии, а в ноябре в шотландском Глазго - 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26). "Давайте вместе работать над этим, давайте приедем в Куньмин в октябре и затем в Глазго в ноябре, вооруженные амбициозными целями и планами, которые необходимы, чтобы достичь их", - отметил глава британского правительства.

Джонсон выступил на саммите спустя два дня после того, как Великобритания взяла на себя обязательство к 2035 году сократить объемы выбросов двуокиси углерода и других парниковых газов на 78% по сравнению с уровнем 1990 года. В так называемый углеродный бюджет Великобритании (допустимый для страны объем выбросов двуокиси углерода) на период с 2033 по 2037 год будут впервые включены выбросы, которые генерируют авиационная отрасль и отрасль морских грузоперевозок. Лондон считает, что другие страны должны присоединиться к Соединенному Королевству и взять на себя дополнительные обязательства по выбросам на период до 2030 года, чтобы добиться нулевого показателя к 2050 году.